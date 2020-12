Sept vols avec des doses du vaccin opérés en moins d'un mois depuis Brussels Airport

(Belga) Les premiers vols depuis Brussels Airport contenant des doses du vaccin contre le coronavirus "se sont parfaitement déroulés", indique l'aéroport mercredi dans un premier bilan. Depuis le premier le 27 novembre, sept vols ont été opérés.

Ces sept vols transportaient des doses du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech, en coopération avec United Airlines, Expeditors, DHL Global Forwarding et DHL Express. Tous ces envois ont transité par les Airside Pharma Transporters pour assurer le trajet sur le tarmac à température constante entre la zone de stockage et l'avion, précise l'aéroport. Brussels Airport s'était préparé à ces vols pendant plusieurs mois avec ses partenaires cargo de la taskforce BRUcure, qui a identifié tous les scénarios de transport, de conditionnement et de stockage pour les différents types de vaccins. "Brussels Airport compte de nombreuses années d'expertise dans le domaine du transport de produits thermosensibles et nous sommes heureux d'apporter notre contribution à la solution de cette crise sanitaire globale", commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "En tant que plateforme pharma globale, nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure, maintenant que les volumes de vaccins vont progressivement augmenter dans les semaines et les mois à venir." De plus en plus de vaccins transiteront par Brussels Airport au cours des prochains mois, tant via DHL Express que via les autres vols commerciaux. Les vols transporteront les vaccins Pfizer-BioNTech mais également ceux des autres sociétés pharmaceutiques, en exportation et en importation. (Belga)