Seul Vandeput sera entendu en commission de la Défense sur les F-16

La commission de la Défense de la Chambre entendra le ministre de la Défense, Steven Vandeput, à la suite des auditions menées à propos du remplacement des F-16. Il sera toutefois le seul membre du gouvernement à se présenter.

Dans une lettre, les socialistes, les écologistes, le cdH et le PTB avaient réclamé un débat plus large, incluant le Premier ministre, Charles Michel, le ministre de l'Economie, Kris Peeters, et la ministre du Budget, Sophie Wilmès. La majorité n'a pas fait droit à leur demande.