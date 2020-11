Shanghai: dépistage massif à l'aéroport après six cas de Covid

(Belga) Les employés du plus grand aéroport international de Shanghai (est de la Chine) étaient soumis lundi à un dépistage massif après quelques cas de Covid-19 dans la métropole, liés à des employés du fret aérien.

Le pays asiatique a largement endigué l'épidémie depuis le printemps, grâce à des tests, des confinements, des quarantaines et au suivi des déplacements. La vie a repris un cours quasi normal, à l'exception de foyers localisés. La métropole de Shanghai (24 millions d'habitants) a fait état en novembre de six malades locaux du Covid-19 liés à l'aéroport international de Pudong. La plupart des cas ont été détectés ces derniers jours. Dans la nuit de dimanche à lundi, du personnel médical en combinaison de protection intégrale a conduit une foule d'employés vers un parking afin de réaliser un dépistage au coronavirus. Lundi matin, des prélèvements avaient déjà été effectués sur plus de 17.700 personnes, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle, laquelle a précisé que sur les 11.500 résultats obtenus jusqu'à présent, tous sont négatifs. Les employés travaillant dans le secteur du fret aérien subiront désormais de dépistages réguliers, selon la même source, qui cite Zhou Junlong, le vice-président de l'autorité aéroportuaire de Shanghai. Les travailleurs de l'aéroport occupant un emploi particulièrement exposé pourront par ailleurs se faire vacciner sur la base du volontariat, a-t-il précisé. La Chine autorise depuis cet été l'inoculation de vaccins anti-Covid-19 expérimentaux pour les cas urgents, notamment les soignants, ou encore les employés et étudiants se rendant à l'étranger. Les autorités ont indiqué lundi que deux travailleurs du fret aérien à l'aéroport de Shanghai-Pudong, testés positifs en novembre, étaient entrés fin octobre sans porter de masque dans un conteneur en provenance d'Amérique du Nord. La Chine organise des dépistages massifs lors de l'émergence de foyers de contamination locaux. Les soupçons actuels se portent surtout sur les aliments congelés importés de l'étranger, après la détection de traces de coronavirus sur plusieurs de ces produits. La métropole de Tianjin (nord), à 100 km au sud-est de Pékin, a également fait état de quelques cas ces derniers jours. La ville teste actuellement environ 2,6 millions de personnes.