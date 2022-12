Shell veut utiliser l'énergie nucléaire pour produire de l'hydrogène

(Belga) Le groupe pétrolier et gazier Shell veut commencer à produire de l'hydrogène en utilisant l'énergie de petites centrales nucléaires. À cette fin, la société britannique a signé un accord avec NuScale Power. C'est la seule société qui a reçu l'approbation aux États-Unis pour sa conception de petites centrales nucléaires. NuScale et Shell travailleront ensemble pour voir si l'on peut les utiliser pour produire de l'hydrogène bon marché.

L'hydrogène est considéré comme une énergie importante pour l'économie verte. Certaines entreprises, mais aussi les navires, les camions et même potentiellement les avions pourraient fonctionner avec l'hydrogène. Ce dernier peut aussi être utilisé comme une sorte de batterie. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l'hydrogène est utilisé comme intermédiaire pour rendre possible la transformation de l'énergie provenant des éoliennes et des panneaux solaires en électricité. Le premier "petit réacteur nucléaire" de NuScale ne sera toutefois pas prêt à être utilisé avant la fin de la décennie, au plus tôt. (Belga)