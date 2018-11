Six Français sur dix pour la fin de l’emploi à vie des fonctionnaires

Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin (d) et son secrétaire d'Etat Olivier Dussopt, le 17 octobre 2018JACQUES DEMARTHON

Près de six Français sur dix sont favorables à la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique, selon un baromètre Odoxa pour BFM Business, Challenges et Aviva Assurances publié jeudi.

Alors que la réforme de la fonction publique dans les cartons du gouvernement vise à élargir "largement" le recrutement hors statut - garant de la "sécurité de l'emploi" -, 59% des sondés se disent en faveur de la fin de l'emploi à vie, d'après cette enquête d'opinion.

Dans la même veine, 78% se disent "plutôt favorables" à la "mise en place d'un plan de départs volontaires dans la fonction publique".

Une expression régulièrement utilisée par le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, même si la réforme à venir prévoit plutôt des dispositifs durables d'aide au départ, sans ouverture de guichet comme dans le privé.

Sur la question des retraites, 73% des personnes interrogées sont "plutôt favorables" à un "alignement" des régimes et à la "fin des régimes spéciaux de retraites" des fonctionnaires.

Une proposition dans la droite ligne du système de retraite universel annoncé par l'exécutif, dans lequel "un euro cotisé vaudra les mêmes droits pour chaque Français".

En matière de rémunération des fonctionnaires, 63% des sondés se disent en faveur de primes "au mérite", l'un des axes de la réforme de la fonction publique à venir.

Une plus courte majorité (54%) de sondés se déclarent favorables à la "diminution globale du nombre de fonctionnaires", une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui a fixé un objectif de 120.000 suppressions de postes d'ici 2022.

L'enquête Odoxa a été réalisée par internet les 30 et 31 octobre 2018 et porte sur un échantillon de 988 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.