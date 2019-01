Six morts dans un accident de train sur un pont au Danemark

Six personnes ont été tuées dans l'accident de train survenu mercredi sur un pont reliant deux îles au Danemark, a annoncé la compagnie ferroviaire danoise DSB.

"Nous confirmons que six personnes sont mortes", a déclaré à l'AFP un responsable de la compagnie. Selon des informations de presse, le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents et a percuté un train de voyageurs circulant en sens opposé.

L'accident s'est produit à 07H30 locales (06H30 GMT) sur le pont du Grand Belt qui relie l'île de Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fionie.

"Nous savons qu'un objet a percuté le train", a déclaré un policier de Fionie à la presse, sans toutefois donner plus de précisions.

Le train de voyageurs transportait 131 passagers et trois membres du personnel de la compagnie.

Une passagère, Heidi Langberg Zumbusch, a raconté à la radio publique danoise DR qu'elle venait juste de prendre son siège quand l'accident est survenu.

"Il y a eu un grand bruit et les vitres ont commencé à se briser sur nos têtes. Nous avons été projetés au sol et puis le train s'est arrêté", a-t-elle dit.

"Nous avons eu de la chance. Les passagers du wagon devant le nôtre n'ont pas été aussi chanceux", a-t-elle poursuivi, en racontant que selon d'autres voyageurs un côté de ce wagon avait été arraché.

Le trafic ferroviaire a été totalement stoppé sur le pont en raison de cet accident et le trafic routier suspendu pendant plusieurs heures avant de reprendre en direction de la capitale.

Le Grand Belt est constitué d'une série d'ouvrages: un pont routier suspendu et un tunnel ferroviaire entre l'île de Seeland et la petite île de Sprogo ainsi qu'un pont routier et ferroviaire entre Sprogo et la Fionie.