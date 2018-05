Six morts dans le crash d'un avion de tourisme sur un terrain de golf dans l'Arizona

(Belga) Les six occupants d'un petit avion de tourisme sont décédés dans le crash lundi de leur appareil sur un terrain de golf, proche de celui qui a accueilli le mois dernier l'Open de Phoenix, dans le sud-ouest des Etats-Unis, ont rapporté mardi les autorités.

La police et un employé de la boutique du golf TPC Scottsdale ont confirmé que l'avion s'était écrasé lundi soir sur le terrain Champions Course, voisin du Stadium Course où l'Américain Gary Woodland a remporté l'Open de Phoenix début février. "Aucun des six passagers à bord n'a survécu", a indiqué la police. "Les officiers arrivés sur place ont repéré le lieu du crash, sur le Champions Course, qui est situé juste au nord de l'aéroport de Scottsdale", détaille la police, affirmant que l'accident a eu lieu lundi autour de 20H45 (05H45 HB mardi). La police n'a pas identifié les victimes dans l'immédiat. L'autorité régulatrice de l'aviation américaine, la Federal Aviation Administration (FAA), a indiqué que l'avion était un monomoteur Piper PA-24 "qui s'est écrasé hors du périmètre de l'aéroport sur un terrain de golf et a pris feu après le décollage". La FAA, qui enquête avec l'agence américaine de sécurité dans les transports (NTSB), a dit ne pas avoir connaissance de personnes blessées au sol. Le porte-parole de la NTSB a indiqué que deux agents avaient été dépêchés sur place pour élucider les raisons du crash, une procédure qui prend habituellement 3 à 5 jours. (Belga)