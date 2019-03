Six nations: l'Ecosse frôle l'exploit dans un match fou en Angleterre

L'Ecosse a frôlé l'exploit en Angleterre, à savoir une première victoire à Twickenham depuis 1983, mais s'est fait rejoindre sur le fil au terme d'un match fou (38-38) samedi en clôture du Tournoi des six nations.

C'est une +remontada+ comme on en a rarement vu de mémoire d'Anglais: menant 31-0 après une demi-heure de jeu, le XV de la Rose s'est écroulé à partir de ce moment-là, encaissant 6 essais face à des Ecossais révoltés et survoltés.

Et quand Sam Johnson a donné l'avantage aux siens sur une passe à l'aveugle de Finn Russell, éblouissant en seconde période (76e), Twickenham n'en croyait pas ses yeux: le XV du Chardon venait d'infliger un incroyable 38-0 à l'équipe d'Owen Farrell, sonnée.

Le maître à jouer de l'Angleterre venait d'ailleurs de quitter la pelouse, remplacé par George Ford après avoir offert une pénalité aux Ecossais en percutant Darcy Graham avec l'épaule. Heureusement pour le N.10, Greig Laidlaw a raté son tir (68e) et l'Angleterre a limité les dégâts avec l'essai égalisateur de l'ouvreur remplaçant (80e).

Un avertissement majeur pour l'entraîneur Eddie Jones qui croyait ses hommes partis pour réaliser une nouvelle démonstration de force, dans la foulée des corrections infligées à l'Irlande (32-20), la France (44-8) et l'Italie (57-14).

- McInally surprend Farrell -

Après 30 minutes, le bonus offensif était acquis et les Ecossais dans les cordes. L'ailier Jack Nowell avait frappé d'entrée en résistant à plusieurs plaquages (2e), le flanker Tom Curry surpris la défense écossaise à la réception d'une touche (9e), le deuxième ligne Joe Launchbury enfoncé le clou (13e) et l'ailier Jonny May inscrit son 6e essai du Tournoi (29e).

On croyait May parti pour dépasser l'Irlandais Jacob Stockdale, auteur de 7 essais en 2018. Il n'en fut rien: le talonneur écossais Stuart McInally sonna le tocsin avant la pause en contrant un jeu au pied de Farrell, résistant sur 60 m au retour de l'ouvreur et d'Elliot Daly (35e), et l'humiliation annoncée prit un visage complètement inattendu.

Après McInally et avant Russell, c'est Ali Price qui a endossé le costume de héros national: une passe sautée pour Sam Skinner et c'est Graham qui finit dans l'en-but (47e), puis un coup de pied par-dessus pour tromper Billy Vunipola, vampiriser la défense anglaise et envoyer Magnus Bradbury sous les poteaux (50e).

Le clou du spectacle se nomme Finn Russell: un ballon judicieusement expédié en bout de ligne pour le doublé de Graham (57e), une interception sur Farrell en personne pour un contre en solitaire (60e) et une superbe fixation pour trouver Johnson dans l'intervalle (76e). Insuffisant pour l'emporter, mais les Ecossais s'en souviendront.