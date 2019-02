Six nations: les Ecossais Horne et Kinghorn pour remplacer Russell et Hogg contre la France

L'ouvreur du XV d'Ecosse Pete Horne (c) tente de s'échapper avec le ballon lors du test-match contre l'Afrique du Sud à Murrayfield, le 17 novembre 2018Andy BUCHANAN

L'ouvreur Pete Horne et l'arrière Blair Kinghorn auront la lourde tâche de remplacer les vedettes blessées Finn Russell et Stuart Hogg contre la France samedi (15h15), lors de la troisième journée du Tournoi des six nations, a annoncé la Fédération écossaise jeudi.

Au total, le sélectionneur Gregor Townsend a procédé à quatre changements par rapport à l'équipe battue par l'Irlande le 9 février (22-13).

Le troisième ligne Magnus Bradbury a ainsi pris la place de Ryan Wilson, touché à un genou. Le centre Nick Grigg remplace son partenaire chez les Glasgow Warriors, Huw Jones, lui aussi touché à un genou.

Le XV écossais contre la France:

Kinghorn - Seymour, Grigg, Johnson, Maitland - (o) P. Horne, (m) Laidlaw (cap.) - Ritchie, Strauss, Bradbury - J. Gray, Gilchrist - Berghan, McInally, Dell

Remplaçants:

Brown, Allan, Fagerson, Toolis, G. Graham, Price, Hastings, D. Graham