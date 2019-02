Six nations: les Gallois petit bras, l'Irlande se relance

Le demi-d'ouverture Joey Carbery s'échappe avant de servir l'ailier Keith Earls pour le 3e essai irlandais, lors du tournoi de Six nations, le 9 février 2019 à EdimbourgANDY BUCHANAN

Le pays de Galles, vainqueur de l'Italie sans panache (26-15), a pris provisoirement la tête du Tournoi des six nations, en attendant le résultat de l'Angleterre dimanche face à la France, et l'Irlande s'est relancée en Ecosse (22-13) samedi lors de la 2e journée.

Deux déplacements, deux victoires. Les Gallois peuvent se frotter les mains: eux qui auront l'avantage de recevoir l'Angleterre lors de la prochaine journée, le 23 février, et l'Irlande en conclusion, mi-mars, ont toutes les cartes en main pour remporter leur premier Tournoi depuis 2013. Ils viennent aussi d'égaler la meilleure série de l'histoire de leur sélection avec un 11e succès, comme entre 1907 et 1910!

Le XV du Poireau n'a pourtant pas plus brillé à Rome qu'à Paris une semaine plus tôt, quand il avait renversé le XV de France (24-19) après avoir été largement dominé en première période (16-0). Mais l'équipe de Warren Gatland s'en moque: ce qu'elle veut, c'est offrir un beau cadeau de départ à son sélectionneur néo-zélandais, en poste depuis 2007 et qui partira à la fin de l'année à l'issue de la Coupe du monde.

Face à des Italiens comme d'habitude courageux mais limités à ce niveau, les Gallois ont assuré le strict minimum en première période, avec quatre pénalités de Dan Biggar, pour virer de peu en tête à la pause (12-7). Ils ont ensuite profité de la traditionnelle baisse de régime des Azzurri pour inscrire deux essais par Josh Adams et Owen Watkin.

- L'Ecosse bute sur le mur irlandais -

Ecossais et Irlandais ont livré une partie autrement plus rythmée à Edimbourg, en particulier lors d'un premier acte réjouissant. Les Irlandais ont frappé les premiers grâce à l'intenable Jacob Stockdale, qui a permis à Conor Murray de profiter d'une erreur de Tommy Seymour (10e) puis en faisant valoir sa vitesse après une croisée avec Johnny Sexton (17e).

Mais avec la sortie sur blessure de l'ouvreur irlandais, et l'interception de son vis-à-vis Finn Russell conclue par Sam Johnson (29e), les Ecossais ont semblé pouvoir faire basculer la rencontre avant la pause. Ils n'y sont pas parvenus et l'Irlande s'est rassurée défensivement après la pause, une semaine après avoir craqué à domicile contre l'Angleterre (défaite 32-20).

Dans cette fin de match sous contrôle, Joey Carbery, le remplaçant de Sexton, s'est illustré en servant Keith Earls après une course de 50 m, confortant l'avance du XV du Trèfle (56e).

Après avoir tiré un trait d'entrée sur un nouveau Grand Chelem, l'équipe de Joe Schmidt peut encore espérer conserver son titre. A condition que les Anglais, qui ont impressionné à Dublin, trébuchent d'ici le printemps.