Six Nations: Ollivon espère que les Bleus ont "retenu la leçon"

Charles Ollivon n'a visiblement pas digéré la défaite 17-14 contre l'Ecosse, au mois d'août, en préparation au Mondial-2019. "On a pris une leçon. A nous de bien la retenir", a lancé le capitaine des Bleus, samedi, à la veille de retrouver le XV du Chardon à Murrayfield, où les Français ne se sont plus imposés depuis 2014.

Q: Le sélectionneur Fabien Galthié évoquait dans la semaine le fait que vous étiez des +Latins+. Craignez-vous de vous relâcher?

R: "On est dans la même situation qu'après l'Angleterre: après une victoire, on peut potentiellement se relâcher... Mais, moi, je pense que la défaite du mois d'août (défaite 17-14 en préparation au Mondial-2019, NDLR) suffit à nous rappeler qu'on arrive dans un contexte compliqué. C'est une très belle équipe d'Ecosse, on a vu les premiers matches du Tournoi et ça ne fait que renforcer l'idée qu'ils ont une équipe très complète, très compétitive. Ils auraient pu et dû gagner contre l'Irlande puis contre l'Angleterre. Rien que dire ça, ça veut dire beaucoup de choses."

Q: Cette défaite vous a marqué?

R: "Elle m'a marqué parce qu'ils n'ont rien lâché. On menait 14-0 et ils ont fait preuve de beaucoup de valeurs. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout et nous ont battus. Honnêtement, on a pris une leçon. A nous de bien la retenir."

Q: Que craignez-vous de cette équipe d'Ecosse?

R: "On connaît leur philosophie de jeu. Ils vont l'appliquer demain. Donc on a tout bien analysé soigneusement. On a travaillé dessus, on a préparé un plan de jeu et, comme lors de nos précédents matches, on va s'y tenir. Dans tous les cas, nous, on se concentre sur nous, sur notre travail, sur ce en quoi on croit. On a notre propre histoire à écrire."

propos recueillis en conférence de presse