Six Nations: Stuart Hogg capitaine de l'Ecosse

Le polyvalent Stuart Hogg a été nommé capitaine de l'Ecosse en vue du Tournoi des six nations, a annoncé mercredi la Fédération écossaise en donnant une liste de 38 joueurs en vue de la compétition.

Hogg, 27 ans et 72 sélections, remplace le talonneur Stuart McInally, qui avait hérité du capitanat durant la Coupe du monde 2019 au Japon, terminée sur une décevante élimination dès le premier tour.

"C'est un joueur très intelligent qui apprend et progresse chaque saison. Il est très doué pour rassembler les gens et construire une relation avec eux. Il est également très respecté par joueurs et staff, pas pour ses titres mais par ce qu'il prouve tous les jours à l'entraînement", a expliqué le sélectionneur Greg Townsend.

Le patron du XV d'Ecosse a également convoqué six néophytes en vue du Tournoi: le flanker Tom Gordon, l'ailier ou centre Kyle Stein, et l'ailier Ratu Tagive, tous trois joueurs de Glasgow. Les deux troisièmes lignes d'Edimbourg Luke Crosbie et Nick Haining, et le deuxième ligne de Gloucester Alex Craig complètent la liste des petits nouveaux.

En revanche, les troisième ligne Ryan Wilson et Blade Thomson et le centre Peter Horne, présents au Japon, ne sont pas de la partie, pas plus que le Toulousain Richie Gray.

Le XV du Chardon, qui débute son Tournoi par un déplacement en Irlande le 1er février, avant de recevoir l'Angleterre une semaine plus tard, a perdu le demi de mêlée Greig Laidlaw (34 ans, 76 sélections), le troisième ligne aile John Barclay (33 ans, 76 sélections) et l'ailier Tommy Seymour (31 ans, 55 sélections), tous partis à la retraite après la Coupe du monde japonaise.

Avants: Simon Berghan (Edimbourg), Jamie Bhatti (Edimbourg), Magnus Bradbury (Edimbourg), Fraser Brown (Glasgow), Alex Craig (Gloucester/ENG), Luke Crosbie (Edimbourg), Scott Cummings (Glasgow), Allan Dell (London Irish/ENG), Cornell du Preez (Worcester/ENG), Zander Ferguson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edimbourg), Jonny Gray (Glasgow), Tom Gordon (Glasgow), Nick Haining (Edimbourg), Stuart McInally (Edimbourg), Willem Nel (Edimbourg), Jamie Ritchie (Edimbourg), Rory Sutherland (Edimbourg), Ben Toolis (Edimbourg), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edimbourg)

Arrières: Darcy Graham (Edimbourg), Chris Harris (Gloucester/ENG), Adam Hastings (Glasgow), Stuart Hogg (Exeter/ENG), George Horne (Glasgow), Rory Hutchinson (Northampton/ENG), Sam Johnson (Glasgow), Huw Jones (Glasgow), Blair Kinghorn (Edimbourg), Sean Maitland (Saracens/ENG), Matt Scott (Edimbourg), Byron McGuigan (Sale Sharks/ENG), Ali Price (Glasgow), Henry Pyrgos (Edimbourg), Finn Russell (Racing 92/FRA), Kyle Steyn (Glasgow), Ratu Tagive (Glasgow)