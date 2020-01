Skeyes crée une filiale regroupant toutes ses activités liées aux drones

(Belga) Skeyes a créé SkeyDrone, une filiale regroupant toutes ses activités liées aux drones, annonce vendredi l'entreprise publique autonome chargée du contrôle aérien en Belgique. La nouvelle entité se focalisera de la sorte sur le trafic aérien sans pilote.

Pour Skeyes, les aéronefs sans pilote doivent être intégrés en toute sécurité et de manière efficace au trafic aérien existant. L'entreprise a donc investi dans ce secteur, notamment en lançant l'application droneguide, qui permet aux pilotes de vérifier où et quand ils sont autorisés à voler avec quel appareil et où les utilisateurs professionnels peuvent obtenir les autorisations nécessaires et notifier leurs vols aux autorités compétentes. Différents projets sont en outre en cours pour tester des applications pratiques avec des drones en conditions réelles: vols d'inspection dans des zones portuaires, livraison de colis médicaux, coopération entre services de sécurité, etc. Skeyes va désormais regrouper ces activités au sein d'une filiale appelée SkeyDrone, dont elle est pour l'instant l'unique actionnaire. Dans une seconde phase, elle cherchera des partenaires publics et privés (industriels) afin d'importer les connaissances et compétences nécessaires à l'activité. La nouvelle entreprise fournira entre autres des services de navigation aérienne pour les aéronefs sans pilote. Si elle ne sera pas le seul acteur sur ce marché, elle aura sans aucun doute un rôle important à jouer avec l'expertise de sa maison-mère comme aiguilleur du ciel pour l'aviation avec pilote, l'expérience acquise avec les drones et les collaborations déjà existantes au sein du secteur, soutient Skeyes. SkeyDrone se concentrera aussi sur les services pour sécuriser les infrastructures critiques (telles que les aéroports) contre les intrusions au moyen de drones. (Belga)