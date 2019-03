Skeyes - Retour au calme à Brussels Airport après la relève de 22h

(Belga) Le calme est revenu jeudi soir à l'aéroport de Zaventem après une nouvelle journée de perturbations. Tout s'est déroulé normalement lors du changement de shift de 22h et aucune action n'est attendue d'ici 7h du matin, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport à Belga.

Plus tôt jeudi, une trêve dans le conflit a été évoquée à l'occasion du 3e anniversaire des attentats de Bruxelles. Les contrôleurs aériens ne souhaitent pas perturber les commémorations "par respect pour les travailleurs, les victimes et leurs familles". La journée de jeudi a été marquée par de nouvelles difficultés dans plusieurs aéroports du pays. A Brussels Airport, dix vols vers des destinations européennes ont été annulés durant l'après-midi, auxquels il faut ajouter les vols retour correspondants. A travers leurs arrêts de travail, les aiguilleurs du ciel belges protestent contre toute une série de problèmes, dont un manque de personnel et une trop grande charge de travail. (Belga)