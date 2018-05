SNCF: Berger réclame que "l'incessibilité" du groupe soit inscrite dans la loi

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a réclamé lundi que l'"incessibilité" de la SNCF soit inscrite dans le projet de loi, afin d'éviter une "vente à la découpe" du groupe public ferroviaire.

"Je demande à ce que le gouvernement dise très clairement qu'il n'y aura pas de cessibilité de quelque filiale que ce soit à la SNCF", a-t-il déclaré sur Cnews.

"Il ne faut pas" de "vente à la découpe à la SNCF", a insisté le dirigeant de la CFDT, réclamant que "l'incessibilité de la SNCF soit inscrite dans le texte de loi".

A propos de la consultation lancée par les syndicats CGT-cheminots, Unsa-ferroviaire, SUD-rail et CFDT-cheminots auprès des 147.000 cheminots, à partir de ce lundi et jusqu'au 21 mai, M. Berger a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un référendum, mais "une modalité d'action".

Elle vise à "expliquer aux cheminots le contenu de cette réforme et discuter avec eux. Ca alimentera les discussions qu'on aura demain avec le gouvernement".

Affirmant s'appuyer sur un compte-rendu de réunion, SUD-rail a accusé dimanche le gouvernement et Guillaume Pepy d'"oeuvrer en coulisse pour privatiser et filialiser" la SNCF.

"Les trois entreprises #SNCF, #SNCFMobilités et #SNCFRéseau, sont et resteront 100% publiques et incessibles: ce n'est pas seulement une promesse, c'est ce que nous avons inscrit dans la loi votée à l'Assemblée nationale ! Nous le confirmerons lors du débat au Sénat", a répondu dans un tweet la ministre des Transportes, Elisabeth Borne.