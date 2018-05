SNCF: le conflit entre dans "15-20 jours décisifs", selon Berger (CFDT)

Une période de "15-20 jours décisifs" s'ouvre dans le conflit social autour de la réforme ferroviaire, a estimé mercredi Laurent Berger (CFDT), qui a soumis au Premier ministre 42 amendements qu'il veut voir introduire dans la loi.

Interrogé sur franceinfo, M. Berger a estimé que le conflit entrait "dans une quinzaine de jours, 15-20 jours, décisifs", période pendant laquelle son syndicat "va continuer de discuter et de se mobiliser".

La CFDT a proposé "42 amendements", qu'elle veut que le gouvernement "étudie" et "introduise dans la loi".

La centrale demande des "améliorations" pour les cheminots transférés à la concurrence - "possibilité de retour", "maintien de l'emploi" si l'entreprise fait faillite... -, sur la gouvernance de la SNCF - "incessibilité des capitaux", "maintenir une activité fret" - et sur des questions concernant "l'ensemble des citoyens" - "enjeux de la transition écologique", gares "dans le domaine public", une même "sûreté" maintenue "sur l'ensemble du réseau".

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui a reçu les syndicats lundi, doit les accueillir de nouveau à la fin du mois. "C'est à ce moment que nous verrons" les avancées obtenues et que "nous ferons le point", a indiqué Laurent Berger.

"Si on nous dit à la fin +on vous en retient trois (amendements), et trois mineurs entre guillemets+, évidemment que ça ne marchera pas", a-t-il prévenu. Selon lui, "il y a un risque de radicalisation" et "c'est pour ça que la balle est dans le camp du gouvernement et qu'il faut (...) qu'il infléchisse une partie de ses positions".

La CFDT, qui est toujours "en désaccord avec les fondements de cette réforme", va "continuer de se battre pour que des éléments du statut soient mis dans la convention collective" qui doit être négociée au niveau de la branche ferroviaire.

La SNCF connaît mercredi sa 16e journée de grève dans le cadre d'un mouvement en pointillés contre la réforme ferroviaire, prévu jusqu'à fin juin.