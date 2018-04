SNCF: le soutien des Français à la grève continue de fléchir

Le soutien à la grève des cheminots continue de fléchir, seuls 41% des Français l'estimant désormais "justifiée" (-2 en une semaine) contre 59% (+2) qui jugent "pas justifié" ce mouvement dont le sixième épisode s'achève dimanche soir, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

C'est le plus faible taux de soutien enregistré depuis le lancement, à la mi-mars, de ce baromètre quasi hebdomadaire de l'Ifop.

Une nette majorité de Français (62%, +1 par rapport au précédent sondage) souhaitent que le gouvernement aille "au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves". Ils n'étaient que 51% fin mars.

Et ils sont 74% (-4) à penser que le gouvernement mènera sa réforme jusqu'au bout.

Ce sondage a été réalisé en ligne les 26 et 27 avril auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).