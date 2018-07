SNCF: le taux de grévistes passe sous les 9%

Le taux de grévistes à la SNCF atteignait 8,43% en milieu de matinée mercredi, passant sous la barre des 9% pour la première fois depuis le début du conflit lancé le 3 avril, selon les chiffres communiqués par la direction.

Parmi les agents indispensables à la circulation des trains, la mobilisation était également au plus bas avec 32,1% de grévistes chez les conducteurs, 28,5% parmi les contrôleurs et 11,3% pour les aiguilleurs, précise le groupe ferroviaire dans un communiqué.

Les cheminots bouclent mercredi et jeudi la dix-huitième et dernière séquence de grève initiée par l'intersyndicale CGT, Unsa et CFDT, à raison de deux jours sur cinq.

Premier syndicat à la SNCF, la CGT-Cheminots a décidé de poursuivre le conflit de manière épisodique cet été, notamment les 6 et 7 juillet, en compagnie de SUD-Rail (3e syndicat) qui s'était inscrit dans un mouvement reconductible.

L'Unsa-ferroviaire (2e) sortira de la grève vendredi matin. La CFDT-Cheminots (4e) a décidé de "suspendre" sa participation au mouvement "pendant toute la période estivale".

La réforme ferroviaire ayant été votée au Parlement, les syndicats veulent désormais peser sur les futures négociations sociales au sein de la SNCF et au niveau de la branche professionnelle du rail.