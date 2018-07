SNCF: pas d'appel national à la grève pour SUD le 19 juillet, possibles actions locales

SUD-Rail a décidé lundi de "ne pas s'associer au niveau national" à la grève prévue le 19 juillet par la CGT à la SNCF, mais "laisse" à ses militants "au niveau local" la possibilité de rejoindre ce mouvement, a-t-on appris auprès du syndicat.

"SUD-Rail ne s'associera pas à la grève le 19 juillet au niveau national" mais "on laisse au niveau local à nos syndicats" la possibilité "de décider" ou non de faire grève ce jour-là avec la CGT Cheminots, a indiqué à l'AFP Bruno Poncet, secrétaire fédéral de SUD-Rail.

La CGT Cheminots avait annoncé vendredi qu'elle appelait à une nouvelle journée de grève à la SNCF le 19 juillet, date d'une réunion entre patronat et syndicats pour la négociation de la convention collective nationale (CCN) de la branche ferroviaire.

"On ne fait pas l'unité syndicale quand on annonce de façon unilatérale" une date de grève, a critiqué lundi M. Poncet. En outre, a-t-il ajouté, la date du jeudi 19 juillet "ne convient pas" à SUD-Rail qui "ne veut pas peser juste sur la négociation de la CCN" mais "veut toujours l'abrogation de la loi" de réforme ferroviaire, promulguée le 28 juin.

Cette position a été arrêtée lundi après-midi lors d'une téléconférence réunissant l'ensemble des structures régionales de SUD-Rail.

Mais, "on ne fait pas de pause pendant l'été car le gouvernement n'en fait pas non plus", a assuré M. Poncet. "On a des actions locales prévues", par exemple "à la fin de cette semaine", qui pourront être des opérations péage gratuit ou des grèves locales, a-t-il expliqué.

Le préavis de grève illimité lancé début avril par SUD-Rail est "un outil" permettant toujours au syndicat de lancer des appels nationaux à la grève, a rappelé M. Poncet. Cet été, il y aura "des actions ponctuelles au niveau local et on ne s'interdit rien au niveau national", a-t-il souligné.

Une journée d'action interprofessionnelle que pourrait organiser Solidaires le 29 août pourrait être l'occasion pour SUD-Rail de "déclencher une grève" ou d'appeler seulement "à manifester", a-t-il indiqué.

Vendredi, la CGT Cheminots avait évoqué d'autres grèves possibles en août et "probablement" à la rentrée.

La CGT et SUD avaient ensemble appelé à faire grève vendredi et samedi derniers contre la réforme ferroviaire, perturbant le trafic SNCF lors des premiers grands départs en vacances d'été.