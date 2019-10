SNCF: perturbations du trafic dans le sud et l'ouest de la France

Trafic ferroviaire perturbé dans le sud et l'Ouest de la FranceBERTRAND LANGLOIS

Le trafic ferroviaire restait perturbé dimanche sur l'axe atlantique pour les TGV et dans le sud de la France pour les TER en Provence-Alpes-Côte d'Azur en raison de mouvements sociaux, et "toujours coupé entre Sète et Béziers" après les récentes inondations.

En région Paca, "on a été amené à supprimer environ 10% des TER en raison d'un certain nombre de grévistes mais on fait 89% du plan de transports" autour de Marseille, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF, assurant que lundi ces perturbations liées à ce mouvement social seraient "finies".

Comme annoncé samedi par la SNCF, les lignes Marseille-Gardanne et Pertuis-Marseille étaient fortement perturbées dimanche, avec suppression de tous les TER (des liaisons par cars ont été mises en place).

Seuls deux cars permettaient dimanche de relier Marseille à Miramas, dans les deux sens. Sur la ligne Marseille/Toulon, seuls 3 TER sur 12 circulaient dimanche.

Par ailleurs, toujours dans le sud, le trafic était "toujours coupé entre Sète et Béziers" après des inondations qui ont causé la mort de trois personnes et endommagé des nombreuses voies de chemin de fer la semaine dernière.

"Ingénieurs de réseaux et techniciens travaillent actuellement à un calendrier des travaux" en raison des "dégâts très importants" qui n'ont pas encore été chiffrés, a souligné le porte-parole du groupe ferroviaire.

"Plusieurs centaines de mètres de voies sont complètement détruites, plateformes comprises" et des "caténaires ont été déchaussés", a-t-il précisé.

Concernant les TGV de l'axe Atlantique, le trafic est "fortement perturbé", selon le site SNCF, par un mouvement social au Technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine) prévu pour durer jusqu'au 31 octobre. Selon un porte parole de la compagnie, "quatre trains sur cinq" circulaient dimanche sur cet axe.