SoftBank Group: bénéfice net plus que triplé au premier trimestre, grâce à Alibaba

Le géant japonais des télécommunications et du numérique SoftBank Group a vu son bénéfice net plus que tripler au premier trimestre, grâce notamment à un gain exceptionnel lié à la cession d'une partie de ses parts dans le chinois Alibaba.

SoftBank Group a dégagé un résultat net de 1.121,7 milliards de yens (9,4 milliards d'euros) pour les mois d'avril-juin, du jamais vu pour une firme japonaise sur un trimestre, selon le groupe d'information économique Nikkei.

Le gonflement de ce résultat s'explique en grande partie par le produit de la cession au premier trimestre d'une partie de ses parts dans le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, dont SoftBank Group détient toujours quelque 26% du capital à l'issue de la transaction.

Le chiffre d'affaires du groupe a de son côté augmenté de 2,8% sur un an à 2.336,4 milliards de yens, grâce à de meilleures recettes en provenance des filiales mobiles SoftBank au Japon et Sprint aux Etats-Unis, ainsi qu'à sa société de micro-processeurs Arm.

En revanche, son bénéfice d'exploitation a diminué de 3,7% à 688 milliards de yens, du fait notamment d'une baisse des profits de Arm. Les fonds d'investissement SoftBank Fund et Delta ont en revanche fortement soutenu ce résultat.

"En fait, parler de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation, dans notre cas, ça n'a plus vraiment de sens", a commenté d'emblée le fondateur et patron de SoftBank Group, Masayoshi Son, mercredi lors d'une conférence de presse, un exercice qu'il affectionne.

"Nous ne sommes plus une société ayant diverses activités, mais une société qui détient des parts dans d'autres. SoftBank Group gère des actifs", a-t-il développé.

- Investissements massifs dans l'IA -

Selon M. Son, SoftBank Group dispose actuellement de 26.000 milliards de yens (219 milliards d'euros) d'actifs boursiers, dans Alibaba, Arm, la société américaine de télécoms Sprint ou encore dans la plateforme de communication collaborative Slack.

Et la dette à rembourser ne dépasse pas 5.000 milliards de yens, a-t-il assuré. "Pourtant on ne nous juge que sur notre capitalisation boursière de 11.000 milliards de yens", a-t-il regretté.

A l'avenir, ses investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle formeront le "pilier" de SoftBank Group, a-t-il rappelé.

Le groupe a annoncé en juillet la création d'un deuxième "SoftBank Vision Fund" de 108 milliards de dollars, dont 38 milliards venant de la maison mère. Lancé en 2017, le premier "Vision Fund" d'un montant quasi équivalent, avait été un succès et était devenu la vache à lait du groupe.

"Nous pensons utiliser cette somme dans les 4-5 ans à venir", a précisé M. Son, selon qui le montant final pourrait encore monter.

"208 milliards de dollars (pour les deux fonds), cela correspond aux sommes cumulées des investissements dans la Silicon Valley depuis 1995", a-t-il affirmé.

Le SoftBank Vision Fund 1er du nom détient des parts dans plus de 80 sociétés dans des secteurs aussi divers que les technologies financières (fintech), les transports, la logistique ou encore la santé, des domaines d'investissement que M. Son entend privilégier.

- Fusion Sprint/T-Mobile enfin validée -

SoftBank Group poursuit sa transition d'un géant des télécoms vers une structure d'investissement dans une myriade de sociétés bien installées un peu partout dans le monde.

Il se désengage ainsi en partie de la gestion directe de services, comme le montre sa décision de fusionner sa filiale américaine Sprint avec T-Mobile US, une opération récemment autorisée par le régulateur américain.

L'ensemble formera le numéro trois du secteur des télécoms mobiles aux Etats-Unis, de taille jugée suffisante pour rivaliser avec les deux meneurs du secteur, Verizon et AT&T, alors que s'amorce la bataille mondiale pour le développement de la 5G, la nouvelle génération ultrarapide de l'internet mobile.

T-Mobile, détenu par l'allemand Deutsche Telekom, et Sprint avaient présenté leur projet de mariage il y a plus d'un an. Mais celui-ci a connu de nombreux retards en raison des inquiétudes sur une concentration trop grande des acteurs.

"Gérer Sprint a été dur, très dur, on a frôlé le danger, mais ça a rapporté 1.000 milliards de yens, ce n'est pas mal", a commenté mercredi M. Son, précisant que Sprint ne serait désormais plus qu'un simple actif, sur lequel SoftBank Group n'aura plus un contrôle direct.