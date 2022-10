SPIE Belgium installe 252 nouvelles bornes de recharge pour la société De Lijn

(Belga) De Lijn a passé une nouvelle commande auprès de la société SPIE, spécialisée dans le domaine de l'énergie et des communications, pour 252 bornes de recharge supplémentaires à destination de sa flotte de bus électriques et hybrides, a annoncé mardi la société flamande des transports en commun.

La mise en service des bornes est prévue pour 2023-2024. L'année dernière, De Lijn a conclu un accord-cadre avec SPIE-Ekoenergetyka, nouvelle entité créée suite au rapprochement de SPIE Belgium et Ekoenergetyka, entreprise polonaise active dans les infrastructures de recharge électrique. Ce contrat comprend notamment la livraison, la mise en service et l'entretien de bornes de recharge pour bus électriques et hybrides dans les dépôts de De Lijn. Depuis la signature de cet accord, une première série de bornes de recharge a déjà été livrée, installée et mise en service. Confortée par cette première collaboration réussie, De Lijn a signé pour une nouvelle commande. "Dans le cadre de notre objectif visant à proposer un service de transport public sans émissions d'ici 2035, la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à leur rechargement est une étape cruciale, à laquelle SPIE Belgium et Ekoenergetyka ont contribué de manière significative", s'est réjouie Ann Schoubs, directrice générale de De Lijn. (Belga)