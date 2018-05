Starbucks ne limitera plus l'utilisation de ses toilettes

(Belga) Starbucks n'en finit pas d'essayer de se rattraper après l'arrestation mi-avril de deux jeunes Noirs dans l'un de ses cafés de Philadelphie: la chaîne a annoncé que, dorénavant, elle ne refuserait à personne l'accès à ses toilettes, jusqu'ici réservées aux seuls clients.

"Nous ne voulons pas devenir des toilettes publiques. Mais nous allons dorénavant prendre systématiquement la bonne décision, et donner la clef" des toilettes, a déclaré son emblématique fondateur Howard Schultz lors d'une conférence jeudi. "Tout le monde est le bienvenu chez Starbucks", a-t-il ajouté. La direction du groupe multiplie les actes de contrition depuis qu'une vidéo montrant l'arrestation injustifiée de deux Noirs le 12 avril est devenue virale. Rashon Nelson et Donte Robinson avaient été priés de quitter l'établissement alors qu'ils voulaient attendre pour commander qu'arrive une autre personne avec laquelle ils avaient rendez-vous. L'un d'eux s'était vu refuser de pouvoir utiliser les toilettes en attendant. Pour les contraindre à quitter les lieux, la direction avait appelé la police, qui les avait menottés alors qu'ils n'opposaient aucune résistance. Filmé par une cliente, l'incident avait enflammé les réseaux sociaux, suscitant la création du hashtag #boycottstarbucks et une série de manifestations. Depuis, Starbucks a annoncé qu'il fermerait tous ses cafés quelques heures le 29 mai pour une formation de prévention des actes discriminatoires. Les deux hommes interpellés ont accepté de ne pas demander réparation devant les tribunaux, après avoir conclu des accords distincts avec la ville de Philadelphie et avec Starbucks. Ils prévoient notamment le financement d'un programme scolaire à hauteur de 200.000 dollars. (Belga)