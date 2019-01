Station de Bansko: la justice bulgare donne raison aux écologistes

La Cour suprême bulgare a bloqué mercredi les projets controversés d'agrandissement de la station de ski de Bansko, la plus importante des Balkans, donnant raison aux défenseurs de l'environnement qui dénonçaient la destruction d'un parc naturel classé par l'Unesco.

La plus haute instance judiciaire du pays a annulé des modifications au plan de gestion de ce parc adoptées en décembre 2017 par le gouvernement et qui ouvraient à la construction 48% des 40.000 ha du parc national du Pirin, selon le WWF, qui avait porté plainte.

"Les amendements au plan de gestion du parc du Pirin inscrit (...) par l'Unesco au patrimoine mondial violent des dispositions du droit bulgare et international", a estimé la Cour suprême.

Ces amendements étaient destinés à permettre la construction d'une deuxième télécabine dans cette station très engorgée en haute saison. Ils risquaient toutefois de déboucher sur un étalement urbain massif en zone protégée, dans un pays gangréné par la corruption, selon les opposants.

Les juges suprêmes ont notamment souligné que la loi interdisait la construction de "nouvelles infrastructures sportives dans les parcs nationaux". Ils ont par ailleurs relevé que le gouvernement n'avait pas procédé aux études d'impact environnemental requises.

"C'est une victoire importante pour nous, même si nous savons que les investisseurs continueront d'essayer de construire" dans le Pirin, a relevé mercredi auprès de l'AFP un porte-parole du WWF, Konstantin Ivanov.

WWF Bulgarie et une vingtaine d'autres organisations de défense de la nature avaient multiplié les manifestations et recueilli plus de 110.000 signatures pour "sauver le parc de Pirin de l'exploitation incontrôlée", un record pour une pétition environnementale dans ce pays.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983 et culminant à près de 3.000 mètres d'altitude, le parc de Pirin fait partie du réseau Natura 2000 de l'UE pour ses forêts de pins et ses espèces en danger comme l'ours brun et le chamois.

La société Ulen, concessionnaire de la station de Bansko qui accueille depuis 2009 des épreuves de la Coupe du monde de ski alpin, milite depuis plusieurs années pour la construction d'une deuxième télécabine et une extension du domaine skiable pour répondre au succès croissant du site.

La station, qui compte 75 km de pistes, attire chaque saison près de 150.000 visiteurs venant de toute l'Europe pour skier à un coût modéré. Elle représente un important pôle économique dans sa région.

Fin décembre, la légende luxembourgeoise de ski Marc Girardelli avait surpris en annonçant détenir Ulen, conduisant certains opposants à soupçonner une opération de communication destinée à "laver l'image publique" de la station.