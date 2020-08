Stib: la ligne 88 empruntera un nouvel itinéraire dès lundi

(Belga) La ligne de bus 88 reliant l'UZ Brussel à la place De Brouckère empruntera un nouvel itinéraire dans la commune de Jette à partir du 31 août, a indiqué jeudi la Stib. Elle passera désormais par les avenues Swartenbrouck, Van Engeland et Heymbosch. À cette occasion, le nouvel arrêt de bus "Boule et Bill" a été mis sur pied à côté du rond-point du même nom dans l'avenue Van Engeland.

Jusqu'à présent, la ligne suivait un itinéraire de déviation à Jette via l'avenue Henri Liebrecht et la rue de l'Abbaye de Dieleghem. Celles-ci étaient cependant déjà desservies par la ligne 13. Ce nouvel itinéraire, inscrit dans le Plan Directeur Bus de la Stib, permet aux habitants des quartiers nord de Jette d'être mieux connectés avec le reste de la commune, selon la société de transports. "Ils disposent d'une liaison directe pour se rendre à l'UZ Brussel, à l'hôpital Huderf/Brugmann, aux infrastructures sportives du Heymbosch, à la gare de Jette mais aussi à la place Bockstael, à la gare du Nord et dans le cœur historique de Bruxelles", précise-t-elle. Des travaux ont été réalisés cet été pour assurer le passage et le croisement aisé des bus dans les avenues du Heymbosch et Van Engeland. La Stib et la commune de Jette devront encore tester et évaluer cet aménagement provisoire avant qu'il ne devienne définitif. Débuté en 2018, le Plan Directeur Bus constitue la plus importante refonte du réseau de bus depuis 30 ans. Il a pour but d'offrir 30% de places supplémentaires d'ici 2024. (Belga)