Succès de foule pour la 13e édition de la "Journée Chantiers Ouverts"

(Belga) La 13e édition de la journée Chantiers Ouverts qui s'est tenue dimanche a attiré 84.000 personnes, s'est réjouie la Confédération Construction à l'origine de l'initiative. Cent trente-cinq chantiers de nature très variée ouvraient en effet leurs portes au public cette année, allant des grands projets d'infrastructure à des logements à énergie positive, des hôpitaux, des piscines, des écoles et bien d'autres.

"De plus en plus de gens s'intéressent à notre secteur, comme l'indique la véritable affluence de ce dimanche. Plus de 84.000 visiteurs ont ainsi pu découvrir la diversité de nos chantiers, le caractère hautement technologique de notre secteur, les nouveaux métiers qui y voient le jour, ainsi que les solutions que propose la construction pour lutter contre le changement climatique", s'est ainsi félicité Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction. La Confédération qui défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur entendait également convaincre les jeunes mais aussi les moins jeunes d'opter pour un emploi dans le secteur de la construction où il y a actuellement plus de 16.000 postes vacants, rappelle-t-elle. Parmi les chantiers qui ont rencontré un vif succès auprès du public dimanche, on notera celui de la réaffectation de la Gare Maritime à Bruxelles, le complexe d'appartements et le parc Esprit Courbevoie à Louvain-la-Neuve, la restauration des murailles de la citadelle de Namur, la maison à ossature bois écoénergétique de Tournai, l'éco-quartier de Saint-Nicolas à Liège ou la construction de la brasserie de La Corne du bois des pendus à Bellefontaine en province de Luxembourg. Au nord du pays, l'Oosterweel et la cycloroute d'Anvers, le nouveau bâtiment du campus de la Haute école PXL à Hasselt, la conduite de transport de gaz à Machelen en Brabant flamand, l'ouverture du chantier du crématorium Polderbos à Ostende et le nouveau complexe de piscines à Renaix oont également drainé leur lot de visiteurs. (Belga)