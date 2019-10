Succès pour la Journée Découverte Entreprises, avec 150.000 visiteurs en Wallonie

(Belga) Malgré la météo maussade, 150.000 visiteurs ont franchi les portes des 150 entreprises de Wallonie ayant participé à la Journée Découverte Entreprises, se réjouit dimanche soir Sudpresse, organisateur de l'événement. Le succès a été encore bien plus important en Flandre, où cette opération a attiré plus de 520.000 personnes.

De grandes entreprises comme Arcelor Mittal, John Cockerill, Spa, la cristallerie du Val Saint-Lambert ou encore le CHU de Charleroi ont ouvert leurs portes au public, de même que la Loterie Nationale à Bruxelles ou encore plusieurs coopératives. Sudpresse en tire un bilan satisfaisant: "90% des entreprises contactées sont satisfaites de leur participation et 75% sont séduites à l'idée de participer encore l'an prochain", relève ainsi Vincent Brossel, directeur commercial et marketing du groupe de presse. L'opération a également connu un important succès en Flandre, où elle est organisée par l'organisation patronale Voka. Quelque 520.000 visiteurs ont ainsi été comptabilisés au sein des 300 entreprises participantes au nord du pays et à Bruxelles, pour cette journée placée sous le signe de l'entrepreneuriat durable. (Belga)