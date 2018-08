Suède: un chasseur Gripen heurte des oiseaux et s'écrase sans faire de victime

(Belga) Un avion de chasse suédois, un Jas Gripen produit par le groupe Saab, s'est écrasé mardi dans le sud de la Suède après avoir heurté des oiseaux, ont annoncé les autorités, précisant que le pilote était parvenu à s'éjecter avant le crash.

"Il s'agit d'une collision avec un oiseau, le pilote a dû s'éjecter" hors de l'appareil, a déclaré Johan Lundgren, porte-parole des forces armées suédoises. L'accident s'est produit à huit km au nord d'une base aérienne militaire, un endroit isolé et boisé à proximité de la ville de Ronneby, dans le sud de la Suède. Aucune victime n'est à déplorer. Le pilote effectuait une mission d'entraînement avec un Jas Gripen, un chasseur produit par l'avionneur suédois Saab. Il n'est pas rare que des avions entrent en collision avec des oiseaux en Suède, où 400 incidents de ce genre se produisent chaque année, a déclaré Charlotte Billgren, analyste à l'Agence suédoise des transports, interrogée par l'agence de presse TT. Le groupe suédois de défense et d'aéronautique Saab, qui produit des avions de combat Gripen utilisés par les forces aériennes brésiliennes, hongroises, thaïlandaises ou encore sud-africaines - et tente de pénétrer le marché indien - n'en est pas à son premier accident. En 2017, un pilote thaïlandais a été tué dans l'accident de son jet, un JAS 39 Gripen, lors d'un show aérien. En 2015, un Gripen loué par la Hongrie a été endommagé après avoir dérapé sur une base aérienne tchèque. Outre le Gripen, fleuron de l'industrie militaire suédoise, Saab commercialise une vaste gamme d'armes et d'équipements militaires, entre autres des missiles, des armes antichars, des simulateurs et des radars. (Belga)