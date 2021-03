Suicides d'agriculteurs: un rapport formule une soixantaine de propositions pour prévenir le phénomène

Les politiques publiques de prévention ne sont pas à la hauteur pour prévenir les suicides dans le monde agricole, estime un rapport sénatorial rendu public mercredi, qui formule une soixantaine de propositions contre ce fléau.

Le problème vient d'abord de la méconnaissance du phénomène, estiment les auteurs du rapport. Si le phénomène de surmortalité par suicide du monde agricole est ancien et repéré statistiquement depuis les années 1970, il est "faiblement documenté", selon les auteurs du rapport.

"Il est révoltant qu'il ne soit pas suivi statistiquement, les dernières données datant de 2015", a déclaré Françoise Férat, sénatrice de la Marne (Union centriste) et co-rapporteure du document.

Parmi les 63 propositions formulées, le rapport suggère que la MSA (sécurité sociale agricole) fournisse chaque année dans son rapport au parlement "une actualisation des données de la mortalité par suicide en agriculture", sur le modèle de ce qui a été fait dans le rapport de 2019 pour 2020.

Sans surprise, parmi les principales causes de détresse des agriculteurs relevées par les auteurs, au fil de leur travail de terrain, "deux questions sont particulièrement revenues (...): la faiblesse du revenu agricole et le sentiment de dénigrement dû à un agribashing lancinant".

Le rapport préconise d'octroyer, "en cas de revenus anormalement bas des producteurs, des aides d'urgence en cas de difficultés conjoncturelles", comme le gouvernement l'a fait récemment pour les éleveurs.

Concernant l'agribashing, les auteurs proposent notamment de "faire de l'avenir de l'agriculture française une grande cause nationale", afin de permettre au monde agricole de se faire mieux connaître et de "tordre le cou à de fausses nouvelles", selon le sénateur de l'Hérault Henri Cabanel (RDSE), également co-rapporteur.

Sur les outils d'aide aux agriculteurs, la ligne Agri'Ecoute, qui dépend de la MSA n'est pas à la hauteur du phénomène, selon le rapport qui préconise de la "consolider" et de "raccourcir les délais d'attente", notamment en supprimant le standard automatique et en "fixant un objectif de décrochage dans les 30 secondes, y compris la nuit et le week-end".

"L'essentiel, c'est de le faire évoluer (Agri'Ecoute) et de faire en sorte qu'il y ait un véritable suivi derrière, une véritable orientation", a déclaré M. Cabanel, lors d'un point presse. Il a relevé que "quand c'est un tiers qui appelle, ce n'est pas pris en compte".