Syndicats et direction d'Epicura se reverront le 20 janvier

(Belga) La direction d'Epicura et les représentants des travailleurs se sont rencontrés mercredi pour se pencher sur les revendications du personnel qui, tous services confondus, avait marqué lundi son mécontentement par une action de grève sur les sites de Hornu et de Baudour (Hainaut) du groupe hospitalier. Les militants voulaient, notamment, mettre en cause le non-maintien de deux travailleurs en poste pendant la nuit dans les unités de soins, le manque de bras généralisé dans les différents sites du groupe Epicura, et la charge de travail qui ne cesse d'augmenter.

Le Setca pointait du doigt notamment l'organisation du travail au sein des hôpitaux et le manque de personnel. Une nouvelle rencontre entre syndicat et direction a été programmée le 20 janvier, selon le Setca. "Il n'y a pas nécessairement un accord mais nous avons décidé de nous revoir vendredi prochain", a indiqué Patrick Salvi (Setca). "D'ici là, les délégués vont analyser avec la direction les chiffres site par site. Nous avons mis deux préalables, soit plus de licenciement et retour aux deux infirmières la nuit." (Belga)