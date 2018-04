Taiwan: au moins sept morts dans l'incendie d'une usine

(Belga) Au moins sept personnes dont cinq pompiers et deux travailleurs immigrés sont décédés dans l'incendie d'une usine dans le nord de Taiwan, ont indiqué les autorités dimanche.

Cinq autres pompiers ont été sérieusement blessés. L'incendie s'est déclaré samedi soir dans l'entreprise Chin Poon Industrial Co dans le comté de Taoyuan. La société produit principalement des circuits imprimés. Plus de 180 hommes du feu et 67 camions de pompiers et ambulances ont été amenés sur les lieux. Dimanche matin, les secours poursuivaient leurs efforts à l'usine. (Belga)