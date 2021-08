Talibans au pouvoir en Afghanistan - La base américaine au Qatar saturée d'évacués, les vols suspendus à Kaboul

(Belga) Les évacuations de civils ont été suspendues pendant plusieurs heures à l'aéroport de Kaboul, en raison de la saturation des bases américaines dans le Golfe, notamment au Qatar, vers où les évacués sont dirigés dans un premier temps, a admis vendredi un responsable du Pentagone.

"Il y a eu une période considérable aujourd'hui (...) pendant laquelle il n'y a eu aucun départ", a déclaré à la presse le général Dan DeVoe, du commandement militaire chargé du transport aérien, Air Mobility Command. "Depuis une demi-journée, le rythme est beaucoup plus lent", a-t-il admis. Le problème, a-t-il expliqué, "est de faire partir les gens d'Afghanistan à destination des ISBS", les bases intermédiaires des Etats-Unis dans la région, plus particulièrement au Qatar et au Koweït. Le général DeVoe a confirmé que le problème était de "gérer les capacités" sur ces bases militaires peu équipées pour accueillir des milliers de réfugiés. Le département d'Etat a été critiqué pour sa gestion bureaucratique de la crise, qui voit des milliers de personnes âgées et d'enfants attendre pendant plusieurs jours dans des conditions précaires les documents qui leur permettront de quitter ces bases intermédiaires pour atteindre les Etats-Unis. Des témoignages d'Afghans évacués vers le Qatar font état de centaines de personnes dormant à même le sol dans des hangars à avions pendant plus de trois nuits d'affilée, dans une chaleur suffocante et disposant d'un accès très limités à des toilettes ou des douches. (Belga)