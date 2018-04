Télécoms: T-Mobile et Sprint annoncent leur fusion aux USA

(Belga) Les groupes de télécom T-Mobile et Sprint ont annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion aux Etats-Unis pour créer un nouveau groupe capable de développer un réseau de téléphonie mobile 5G.

Cette annonce met fin à de longs mois de spéculations sur un rapprochement des deux groupes qui compteront quelques 127 millions d'abonnés aux Etats-Unis et pourront rivaliser avec les géants du secteur tels Verizon et AT&T. Dans un communiqué, les deux groupes ont souligné que cette fusion va leur permettre d'accélérer leur développement dans le domaine de la 5G, l'internet ultra-rapide, qui doit permettre de développer les utilisations de l'internet mobile par le biais des objets connectés. "La compagnie portera le nom de T-Mobile est sera un acteur dominant dans le secteur de la téléphonie mobile, de la vidéo et de l'internet à large bande aux Etats-Unis", assure le communiqué conjoint, soulignant que les synergies résultant de la fusion devraient totaliser 6 milliards de dollars. Le patron de T-Mobile aux Etats-Unis, John Legere, dirigera la nouvelle entité. Cette fusion représente également un nouveau "coup" pour Masayoshi Son, le PDG du groupe japonais de télécommunications Softbank qui est l'actionnaire majoritaire de Sprint et qui multiplie les investissements dans le secteur des nouvelles technologies et de l'internet. T-Mobile est pour sa part contrôlé par le groupe allemand Deutsche Telekom. (Belga)