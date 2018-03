Telenet devient propriétaire à part entière des chaînes Vier, Vijf et Zes

(Belga) Telenet devient propriétaire à part entière des chaînes de télévision commerciales flamandes Vier, Vijf, Zes ainsi que de la société de production Woestijnvis, annonce l'opérateur télécom mercredi dans un communiqué. Telenet reprend ainsi la totalité de De Vijver Media.

Les actionnaires Mediahuis SA ainsi que Wouter Vandenhaute et Erik Watté vendront leurs parts respectives de 30 et 20% à Telenet, qui deviendra ainsi l'unique actionnaire. Le prix de la transaction n'a pas été communiqué. "En tant que propriétaire de trois chaînes et d'une maison de production, Telenet pourra répondre encore mieux et plus rapidement aux innovations en termes d'expérience télévisuelle ou de publicité", explique Telenet. Par ailleurs, le groupe de presse Mediahuis et SBS Belgium -maison-mère des chaînes Vier, Vijs et Zes- créent une régie publicitaire par le biais d'une joint-venture qui proposera aux partenaires commerciaux des solutions de vidéo en ligne ainsi qu'une offre cross-média. Les transactions sont maintenant notifiées aux autorités compétentes en matière de concurrence pour approbation. (Belga)