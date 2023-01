Telenet et F24 continueront à gérer BE-Alert jusqu'en 2028

(Belga) L'opérateur téléphonique Telenet et le fournisseur de logiciels spécialisé dans la gestion de crise F24 continueront à gérer le système BE-Alert au moins jusqu'en 2028, confirme Telenet mardi. "Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec le Centre de crise national", se réjouit le vice-président de Telenet Business, Geert Degezelle.

BE-Alert est un système d'alerte qui permet au gouvernement de prévenir les citoyens en cas de situation d'urgence. Grâce à ce système, un(e) bourgmestre, un(e) gouverneur(e) de province ou la(e) ministre de l'Intérieur peuvent envoyer un message à toutes les personnes potentiellement concernées par la situation d'urgence. Telenet est impliqué dans l'opération depuis le début, en 2016. F24 est également à bord depuis un certain temps. Les deux parties sont maintenant liées jusqu'en 2028. "Nous avons démontré que notre solution est capable de fournir une alerte efficace à grande échelle. Elle est également fiable en cas d'urgence grave, comme lors des inondations en Wallonie en 2021", martèle le vice-président ventes chez F24, Benjamin Jansen. Au cours de ces inondations, plus de 1,7 million de SMS avaient été envoyés en moins de 24 heures. Actuellement, 89% des villes et communes belges sont inscrites sur le système. (Belga)