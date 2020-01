Tempête Gloria: deux fleuves débordent dans le sud de la France, plus de 1.500 évacuations

(Belga) Quelque 1.500 habitants ont été évacués mercredi dans le sud de la France face aux débordements de deux fleuves à la suite de la tempête Gloria, qui frappe la région après avoir fait six morts en Espagne.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après minuit, Météo-France a confirmé la "vigilance rouge crue" sur les départements d'Aude et des Pyrénées-Orientales, sur deux tronçons au nord de Perpignan et au sud de Carcassonne. "Les pluies, fluctuant en intensité, vont perdurer jusqu'à jeudi midi, affectant principalement une grande moité Est des deux départements, littoral compris. Les pluies vont s'intensifier en fin de nuit de mercredi à jeudi, ainsi que jeudi matin", a prévenu l'institut dans la nuit. Il sera tombé à la fin de ces intempéries jeudi à la mi-journée jusqu'à "200 à 400 mm d'eau" et "ponctuellement un peu plus", selon les prévisions. Dans les deux départements, les transports scolaires ont été suspendus pour jeudi. Et les services de l'Etat demandent aux parents de ne pas amener leurs enfants à l'école, au collège et au lycée. (Belga)