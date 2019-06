Tempête Miguel: moins de 15.000 foyers privés d'électricité

Moins de 15.000 foyers étaient privés d'électricité samedi dans l'après-midi, à la suite du passage de la tempête Miguel dans le centre-ouest de la France, la Normandie et le nord de l'Aquitaine étant les régions les plus touchées, a annoncé Enedis.

Dans la matinée, la filiale du groupe EDF chargée de la gestion du réseau avait fait état de 28.000 foyers touchés.

En Normandie, 4.400 foyers étaient toujours privés de courant dans l'après-midi, 3.000 dans le nord de l'Aquitaine, 3.000 en Bretagne, 3.400 dans les Pays de Loire et 600 dans le Centre Val de Loire, selon un communiqué.

"Plus de 1.000 salariés Enedis et partenaires restent mobilisés afin de rétablir rapidement la totalité des foyers encore privés d'électricité. La Force d'intervention rapide d'électricité, spécialisée en cas d'aléa climatique et mobilisable 24h/24 est déployée afin de renforcer les équipes sur le terrain", selon la même source.

Trois sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont péri en mer vendredi après le chavirage de leur vedette au large des Sables-d'Olonne en Vendée, un des départements touchés par la tempête Miguel.