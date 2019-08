Tencent: bénéfice en forte hausse grâce aux jeux vidéo

Le géant chinois de l'internet Tencent a fait état mercredi d'un bénéfice en hausse de 35% au deuxième trimestre à la faveur d'un assouplissement de Pékin dans la régulation des jeux vidéo, l'une de ses principales activités.

L'entreprise basée à Shenzhen (sud de la Chine) a dégagé un bénéfice net de 24,1 milliards de yuans (3,07 milliards d'euros) sur la période mai-juillet, dépassant le consensus d'analystes sondés par Bloomberg (21,1 milliards de yuans).

Le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 88,8 milliards de yuans (11,3 milliards d'euros), principalement grâce aux services de paiement (+37% sur an) et aux contenus numériques.

Tencent a par ailleurs bénéficié d'un assouplissement de Pékin dans l'octroi de licences de jeux vidéo, surfant sur le succès de son jeu à la fibre patriotique Peacekeeper Elite et sur celui de Honor of Kings, l'un des plus téléchargés au monde.

L'an passé, la firme avait été frappée de plein fouet par le tour de vis du gouvernement chinois sur les jeux vidéo, qui avait interdit la commercialisation de nombreux titres jugés inadaptés, trop violents ou susceptibles de créer une dépendance des joueurs.

Les autorités avaient officiellement justifié cette décision par la volonté de combattre la dépendance des jeunes, mais également la rapide expansion des cas de myopie.

L'activité de ciblage publicitaire a encore pris du poids, portée notamment par l'ultra-populaire messagerie WeChat, qui dépasse le milliard d'utilisateurs. Les revenus issus de la publicité en ligne ont atteint 12 milliards de yuans au deuxième trimestre (1,5 milliard d'euros), en hausse de 28% sur un an.

Soucieux d'alimenter sa plateforme phare et garder dans l'écosystème WeChat ses utilisateurs, le géant du numérique lorgne les grands producteurs mondiaux de contenus.

En début de mois, le groupe de médias français Vivendi a annoncé être entré en "négociations préliminaires" avec Tencent. Le chinois pourrait investir jusqu'à 6 milliards d'euros en deux temps pour prendre une participation dans la filiale de Vivendi Universal Music Group.