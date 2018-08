Tennis: Nike, Serena Williams et Virgil Abloh veulent séduire l'US Open

Après avoir fait tourner les têtes à Paris avec sa combinaison de Catwoman, Serena Williams se présentera à l'US Open dans sa toute nouvelle collection "Queen" créée par le styliste américain multi-talent Virgil Abloh pour Nike, a annoncé l'équipementier sportif lundi.

Virgil Abloh, artiste, architecte, ami de Kanye West et directeur artistique homme de Louis Vuitton, a créé deux robes pour le court, une pour le jour et une pour le soir.

Elles se distinguent par une jupe évoquant un tutu de danse et par une coupe laissant l'épaule gauche à nu.

"En Serena, nous avons une muse qui est l'une des athlètes les plus puissantes et les plus exaltantes de notre génération", a expliqué Virgil Abloh, cité dans le communiqué de Nike.

"J'ai essayé d'incarner son esprit et j'ai voulu apporter quelque chose d'engageant et de frais au tennis", a-t-il ajouté, soulignant avoir été inspiré par l'amour de la danse de Serena Williams, qui a déjà remporté l'US Open 6 fois en simple.

Outre les deux robes, la collection de la "Reine" comportera également une veste de style bomber, que la championne portera en-dehors du court, un sac et trois paires de chaussures.

Les investisseurs ont bien accueilli la nouvelle. Le titre Nike a gagné 3,05% lundi à 82,18 dollars.