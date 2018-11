Nouvelle crise entre Kiev et Moscou après une confrontation maritime au large de la Crimée

L'Ukraine et la Russie étaient engagées lundi dans leur pire bras de fer depuis des années, Kiev et plusieurs de ses alliés occidentaux demandant à Moscou de libérer les marins et navires ukrainiens capturés la veille par des gardes-côtes russes près de la mer d'Azov.

Moscou "a lancé une nouvelle étape de son agression" contre l'Ukraine marquée par "la participation ouverte et arrogante des troupes régulières russes", a accusé le président ukrainien Petro Porochenko dans une adresse télévisée à ses concitoyens.

"Les informations des services de renseignement montrent la menace extrêmement élevée d'une opération terrestre contre l'Ukraine", a-t-il dit, pour justifier la nécessité d'introduire la loi martiale dans le pays.

Dimanche soir, des bateaux des gardes-frontières russes se sont emparés de trois navires ukrainiens --deux petites vedettes et un remorqueur-- après leur avoir tiré dessus, faisant prisonniers la vingtaine de marins se trouvant sur les deux navires.

Cet incident armé a fait plusieurs blessés parmi les Ukrainiens --six selon Kiev, trois selon Moscou-- et suscité un tollé en Ukraine et chez ses alliés occidentaux.

L'ambassadrice américaine à l'Onu, Nikki Haley, a dénoncé lundi lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu une action "illégale" de la Russie. Ce comportement rend "impossible" une "relation normale" entre Washington et Moscou, a ajouté Mme Haley.

- Loi martiale -

"La Russie a utilisé directement la force militaire contre l'Ukraine. Ce qui s'est passé hier est très sérieux", a déploré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'Alliance réunis à la demande de Kiev.

"Rien ne paraît justifier cet emploi de la force par la Russie", a déclaré de son côté un porte-parole de la diplomatie française, Londres condamnant "l'acte d'agression" de la Russie.

La Russie s'est défendue lundi par la voix du porte-parole du Kremlin, qui a affirmé avoir agi "en stricte conformité" avec "le droit international". Selon lui, c'est "l'intrusion de navires" ukrainiens "dans les eaux territoriales" russes qui a provoqué la riposte des gardes-côtes.

A l'appel du président Porochenko, le Parlement ukrainien s'est réuni lundi pour une session extraordinaire à l'issue de laquelle il pourrait déclarer la loi martiale. Prévue initialement pour 14H00 GMT, la session a été retardée et n'a repris qu'à 17H30 GMT.

Après l'avoir proposé pour 60 jours, le président propose d'appliquer cette mesure à partir de jeudi pour 30 jours, afin qu'elle n'entrave pas la campagne présidentielle devant débuter le 31 décembre.

"Nous devons renforcer notre défense dès maintenant pour réagir le plus vite possible en cas d'invasion" par notre "voisin agressif et déséquilibré", a argué M. Porochenko.

Les incidents ont commencé dimanche quand des navires de petite flottille ukrainienne ont tenté d'entrer dans la mer d'Azov par le détroit de Kertch, séparant la Crimée annexée de la Russie.

Selon Kiev, des bateaux russes ont percuté un remorqueur ukrainien puis bloqué l'accès à la mer d'Azov, partagée entre la Russie et l'Ukraine, proche également des territoires séparatistes pro-russes du sud-est.

- Vidéo de l'incident -

Le ministre ukrainien de l'Intérieur a publié sur son compte Twitter une vidéo tournée visiblement à bord d'un bateau russe sur laquelle on peut voir le remorqueur ukrainien capturé être percuté. Des ordres et injures en russe y sont audibles.

Les télévisions russes ont montré la même vidéo, mais les voix et le moment de la collision y sont absentes.

Ces incidents ne sont que la dernière étape d'une lente montée des tensions autour du détroit de Kertch, dont la Russie revendique le contrôle depuis l'annexion de la Crimée. Moscou a d'ailleurs construit un pont reliant la Russie et la péninsule, inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine en mai.

Kiev et les Occidentaux ont régulièrement accusé ces derniers mois la Russie d'"entraver" délibérément la navigation des navires commerciaux entre la mer Noire et la mer d'Azov.

Plus largement, il s'agit d'un nouvel épisode de la crise russo-ukrainienne, commencée avec le soulèvement pro-européen du Maïdan, qui a débouché sur la destitution et la fuite du président Victor Ianoukovitch en février 2014.

Un mois plus tard, la Russie annexait la péninsule ukrainienne de Crimée à l'issue d'un référendum dénoncé comme illégal par la communauté internationale. En avril de la même année, un conflit armé entre Kiev et les séparatistes pro-russes éclatait dans l'est de l'Ukraine, qui a depuis fait plus de 10.000 morts.

Kiev et l'Occident accusent la Russie de soutenir militairement les séparatistes, ce que Moscou nie farouchement.