Tensions avec la Corée du Nord - Nouvelles sanctions américaines visant le transport maritime: 28 navires, un individu

Les nouvelles sanctions américaines envers la Corée du Nord visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux Iles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores, selon des précisions apportées vendredi par le Trésor. Le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a souligné qu'elles concernaient pratiquement tous les navires que la Corée du Nord utilise à ce jour.

Les sociétés de transport maritime et navires visés aident, selon l'exécutif américain, Pyongyang à contourner les nombreuses restrictions auxquelles le régime est assujetti, notamment par des livraisons de charbon et de pétrole. "Aujourd'hui, nous avons imposé les sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays", s'est félicité le président américain Donald Trump. "Nous devons rester unis pour empêcher cette dictature brutale de menacer le monde de dévastation nucléaire", a martelé M. Trump lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Et si les sanctions ne fonctionnent pas? "Nous devons passer à la phase 2, cela pourrait être rude", a répondu le président américain, semblant évoquer l'option militaire. "Mais espérons que les sanctions fonctionnent". Le régime de Kim Jong Un est déjà visé par de nombreuses sanctions imposées par Washington et les Nations unies afin de le contraindre à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique. Parallèlement, la fille et proche conseillère de Donald Trump, Ivanka, est arrivée vendredi en Corée du Sud pour la fin des Jeux Olympiques d'hiver. Elle a participé à Séoul à un dîner à la Maison bleue avec le président sud-coréen Moon Jae-in. La Maison Blanche a précisé qu'elle avait transmis un message personnel au président Moon de la part de son père concernant l'annonce des nouvelles sanctions visant Pyongyang.