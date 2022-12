Tensions sociales chez Ryanair - Quelque 128 vols Ryanair annulés depuis et vers l'aéroport de Charleroi

(Belga) La grève du personnel de cabine de Ryanair entrainera l'annulation de 128 vols au départ et à l'arrivée de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) durant le week-end du Nouvel An, ressort-il de la liste des vols sur le site web de l'aéroport.

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés à Charleroi et Zaventem seront en grève les vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier. Le personnel entend dénoncer l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les 15 avions de Ryanair basés à l'aéroport de Charleroi et pilotés par du personnel basé en Belgique resteront donc cloués au sol. Les vols opérés par du personnel étranger voleront normalement. Ryanair a confirmé que les personnes décollant les 30, 31 décembre ou 1er janvier ont été prévenues au plus tard le 28 décembre du maintien ou non de leur vol. Les personnes dont le départ est prévu le 7 ou 8 janvier ont été informées du statut de leur vol le 23 décembre. Test Achats a rappelé de son côté qu'en cas d'annulation, Ryanair est tenue de proposer aux passagers soit un vol alternatif, soit un remboursement. Les voyageurs peuvent également prétendre à une indemnité. Le nombre exact de passagers concernés par ces annulations n'est pas connu mais le CEO de l'aéroport de Charleroi estimait leur nombre à 19.000 en début de semaine, lorsque seules 107 annulations avaient été confirmées pour le week-end du Nouvel An. Le nombre d'annulations pour le week-end des 7 et 8 janvier n'est pas encore connu. (Belga)