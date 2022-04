Tensions sociales chez Ryanair - Ryanair confirme l'annulation de plusieurs vols ce week-end à Zaventem et Charleroi

(Belga) En raison des actions syndicales menées ces 22, 23 et 24 avril, Ryanair a confirmé mercredi soir dans un communiqué l'annulation d'un certain nombre de vols ce week-end au départ et à destination des aéroports de Charleroi et de Zaventem.

"Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s'offrent à eux, telles que le changement de vol ou le remboursement", a précisé la compagnie aérienne. Les membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi mèneront une grève de trois jours, du vendredi 22 au dimanche 24 avril inclus, avaient annoncé vendredi dernier les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d'une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n'ont pas encore abouti à un accord. Une dernière tentative de médiation entre les représentants du personnel et la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts organisée vendredi dernier n'avait pas permis d'aboutir aux solutions espérées. (Belga)