Tensions sociales chez Skeyes - L'espace aérien fermé entre 2 et 5h dans la nuit de samedi à dimanche

(Belga) L'espace aérien belge sera fermé la nuit prochaine, entre 2 et 5h, en raison d'un manque d'effectifs chez Skeyes, l'organisation en charge du contrôle aérien, confirme un porte-parole de l'ex-Belgocontrol. Les absents pour raisons médicales ne peuvent pas tous être remplacés, "mais l'impact sera très limité", assure-t-on chez Skeyes.

L'ex-Belgocontrol est confronté depuis plusieurs semaines à un conflit social portant notamment sur l'organisation et la charge de travail. Des fermetures de quelques heures de l'espace aérien durant la nuit ont déjà eu lieu ces dernières semaines, pour les mêmes raisons. Les conséquences éventuelles concernent davantage les vols cargo que passagers, les horaires étant modifiés pour que le manque d'effectifs se fasse sentir la nuit. Les aiguilleurs de chez Skeyes sont en charge du trafic aérien jusqu'à 7.500 mètres et donc des atterrissages et décollages depuis les pistes des aéroports belges. L'espace aérien supérieur est de la compétence d'Eurocontrol. (Belga)