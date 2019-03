Tesla décroche un prêt de plus de 520 millions de dollars pour son usine en Chine

L'Américain Tesla a obtenu une ligne de crédit de plus de 520 millions de dollars d'un consortium bancaire chinois pour son usine de Shanghaï où il veut produire ses voitures électriques, selon des documents déposés auprès des autorités boursières américaines.

L'accord a été signé le 1er mars avec un consortium formé par la China Construction Bank, l'Agricultural Bank of China, l'Industrial and Commercial Bank of China et la Shanghai Pudong Development Bank.

Tesla Shanghai a précisé qu'il pourra utiliser sa ligne de crédit jusqu'à hauteur de 3,5 milliards de renminbis ou un peu plus de 520 millions de dollars "uniquement pour des dépenses iées à la construction et la production de notre Gigafactory Shanghaï. La ligne de crédit --sur laquelle Tesla pourra tirer indifférement en renminbis ou en dollars-- cours jusqu'au 4 mars 2020.

Au 7 mars 2019, Tesla avait emprunté 31,1 millions de renminbis (environ 4,6 millions de dollars)

Le 7 janvier, Elon Musk, le fondateur de Tesla, avait donné le coup d'envoi à la construction d'une usine à Shanghai, sa première hors des Etats-Unis et qui doit lui donner plein accès au marché chinois, le plus grand au monde.

M. Musk avait alors tweeté que "le but est d'achever la construction cet été, d'entamer la production du Model 3 en fin d'année et d'atteindre de gros volumes de production l'année prochaine".

La Model 3 est plus compacte et moins onéreuse que les Model S et Model X de la marque et Tesla mise sur elle pour devenir un producteur de masse.

Tesla est la première entreprise à bénéficier d'une nouvelle politique autorisant l'établissement par un constructeur automobile étranger d'une filiale en Chine détenue à 100%, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Jusqu'à présent, la Chine leur imposait de monter des coentreprises avec un partenaire local avec, à la clef, partage de bénéfices et de technologies.

L'usine Tesla occupera un terrain de près de 865.000 mètres carrés à Lingang, une zone manufacturière haut de gamme, a précisé Chine nouvelle.

En juillet 2018, Tesla avait dévoilé son intention de se doter d'une usine d'une capacité de production annuelle de plus de 500.000 voitures en Chine pour lui donner un accès direct au dynamique marché de la voiture électrique chinois.

Selon Bloomberg, l'usine coûtera quelque 5 milliards de dollars.

Par ailleurs, Tesla a indiqué dans le même document boursier qu'il avait amendé le 6 mars une autre ligne de crédit avec des banques européennes et américaines (qui court depuis 2015) pour l'augmenter de quelque 700 millions de dollars et prolonger l'échéance du 10 juin 2020 au 1er juillet 2023.