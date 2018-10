Tesla gagne de l'argent pour la première fois en deux ans

(Belga) Tesla a annoncé mercredi son premier bénéfice en deux ans, clôturant sur une note positive un troisième trimestre noir marqué par une enquête pour "fraude" contre Elon Musk, son emblématique PDG, dont le comportement fantasque déroute les investisseurs.

Le constructeur de véhicules électriques a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 311,5 millions de dollars, grâce aux ventes de sa voiture électrique d'entrée de gamme, le Model 3, dont les volumes de production et de livraison ont fortement augmenté. Cette voiture, dont seule la gamme haute est actuellement commercialisée aux Etats-Unis en attendant la gamme intermédiaire, est censée transformer Tesla en producteur de masse. A Wall Street, le titre gagnait 11,37% vers 22H30 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Tesla, qui a avancé d'une semaine la publication de ses résultats, avait essuyé une perte de 619,38 millions de dollars au troisième trimestre 2017. Il avait dégagé son dernier bénéfice au troisième trimestre 2016, de l'ordre de 22 millions de dollars. C'est un trimestre "vraiment historique", se sont enthousiasmés M. Musk et Deepak Ahuja, le directeur financier, dans une lettre aux investisseurs. Le groupe californien, qui vend également des panneaux solaires depuis le rachat de SolarCity, a en outre terminé le trimestre avec une trésorerie positive de 881 millions de dollars, contre -740 millions au deuxième trimestre, et disposait de 3 milliards de dollars en main contre 2,2 milliards à fin juin. Ces données sont de nature à apaiser les craintes des investisseurs, qui craignaient que Tesla ne doive encore s'endetter auprès des marchés pour financer ses opérations. (Belga)