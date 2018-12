Tesla: les premières Model 3 livrées en Europe début février

Les détenteurs européens d'une réservation de la berline électrique Model 3 de Tesla peuvent commencer à valider leur commande pour des livraisons à partir de début février, a-t-on appris mercredi auprès du constructeur californien.

Les livraisons auront lieu selon l'ordre de réservation initiale, c'est-à-dire que les premières personnes ayant enregistré une réservation en mars 2016 seront livrées en premier si elles valident leur commande avant le premier janvier, a précisé à l'AFP un porte-parole de la marque.

Les premières invitations à valider les réservations devraient arriver ce mercredi, notamment en France, et seront envoyées progressivement dans les prochaines semaines à tous les détenteurs de réservation en Europe.

Cette voiture, déjà commercialisée aux Etats-Unis depuis juillet 2017, plus compacte et moins onéreuse que les Model S et Model X de la marque, doit transformer Tesla, leader mondial de la voiture électrique, en producteur de masse.

Le Model 3 est devenu la cinquième voiture particulière la plus vendue aux Etats-Unis au troisième trimestre, selon Edmunds.com, et sa marge a atteint 20% alors que Tesla visait seulement 15%.

Avec seulement trois modèles uniquement électriques au catalogue, la jeune marque américaine positionnée sur le haut de gamme, a réussi à vendre ces dernières semaines aux Etats-Unis des volumes comparables à ceux des concurrents allemands Audi, BMW et Mercedes, pourtant établis de longue date, et forts d'une grande variété de véhicules.

Tesla semble avoir surmonté les difficultés de montée en cadence industrielle qui ont inquiété les investisseurs pendant des mois. De janvier à septembre, Tesla indique avoir livré 126.000 véhicules dans le monde, tous modèles confondus, dont plus de 53.000 sur le seul troisième trimestre.

A ce rythme, il devrait livrer près de 180.000 véhicules sur l'année 2018, contre environ 100.000 en 2017.

Dans un premier temps, le Model 3 sera disponible en Europe dans deux versions haut de gamme: Model 3 Grande autonomie avec transmission intégrale (à partir de 53.500 euros, bonus écologique de 6.000 euros déduit) et Model 3 Performance (à partir de 64.300 euros, bonus déduit).

La première revendique une autonomie de 544 km, selon la norme WLTP.

Des versions plus accessibles devraient arriver progressivement sur le marché. Tesla a promis un modèle avec une batterie moins puissante à partir de 35.000 dollars qui sera prochainement disponible aux Etats-Unis.

Le constructeur n'a pas communiqué le nombre de réservations enregistrées en Europe pour le Model 3.