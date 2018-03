Tesla va rappeler 123.000 véhicule de la gamme Model S

(Belga) Le constructeur de voitures électriques Tesla, dans la tourmente en raison de doutes sur son avenir et d'un accident mortel impliquant un de ses véhicules autonomes, a annoncé jeudi le rappel de 123.000 véhicules de sa gamme Model S.

Dans un mail envoyé à ses clients détenteurs d'un de ces véhicules, le groupe américain a indiqué qu'il allait rappeler de manière volontaire 123.000 véhicules de la gamme Model S fabriqués avant avril 2016. Tesla a expliqué à ses clients qu'un phénomène de corrosion excessive avait été observé sur les boulons de direction assistée de ces modèles mais seulement dans les régions aux climats très froids. Le groupe a toutefois précisé qu'il avait décidé de rappeler l'ensemble des véhicules concernés à travers le monde de manière préventive, pour effectuer des réparations. Aucun accident n'a été à déplorer et personne n'a été blessé du fait de ce phénomène de corrosion, a ajouté Tesla dans ce message, affirmant que l'intervention sur chacun des véhicules devrait durer environ une heure. Ce nouvel événement s'ajoute aux interrogations déjà grandes entourant le groupe fondé en 2003 et dirigé par le charismatique entrepreneur d'origine sud-africaine Elon Musk. Le NTSB, le régulateur des transports américain, a ouvert mardi une enquête à la suite d'un accident mortel impliquant un véhicule Tesla dans la ville de Mountain View en Californie. L'enquête s'intéresse particulièrement au système d'Autopilot, logiciel qui permet un certain nombre de manoeuvres sans l'intervention du conducteur. En 2016, un automobiliste américain avait déjà trouvé la mort alors qu'il conduisait une berline Model S de Tesla équipée d'Autopilot. Tesla connaît également des problèmes de production du Model 3, son nouveau véhicule d'entrée de gamme censé lui ouvrir la voie de la production de masse. L'agence de notation Moody's a décidé cette semaine d'abaisser la note de solidité financière du groupe à "Caa1" contre "B3" auparavant tout en l'assortissant d'une perspective "négative", ce qui suggère que l'agence de notation envisage de la dégrader encore à moyen terme. A Wall Street, l'action Tesla a perdu plus de 20% en un mois.