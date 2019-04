Tesla veut lancer des taxis autonomes en 2020

(Belga) Tesla commencera à déployer un service de taxis autonomes dans certains états des États-Unis l'année prochaine, a annoncé le PDG de Tesla, Elon Musk, lors d'une journée des investisseurs.

Le constructeur de voitures électriques, Tesla a dévoilé une nouvelle puce permettant d'"améliorer les performances de l'intelligence artificielle embarquée et de porter des fonctions de conduite autonome complète aux véhicules électriques". En parallèle, l'entreprise annonce être en mesure de lancer un service de taxis autonomes à partir de 2020, en utilisant les véhicules électriques des propriétaires acceptant de participer à cette initiative. Le réservation devrait se faire via une application. Plusieurs sociétés technologiques et constructeurs automobiles tels que Daimler (Mercedes-Benz), Google Waymo et Uber travaillent aussi sur des véhicules autonomes. (Belga)