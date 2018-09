Tesla veut lui-même réparer ses voitures

(Belga) Tesla a pour projet de désormais réparer lui-même ses véhicules en cas d'accident. Il faut parfois des semaines ou des mois aux carrossiers pour procéder aux réparations, constate Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques haut de gamme, et "cela rend fous les propriétaires de Tesla (et nous)".

Certaines réparations sont effectuées en moins de 24 heures, dit encore le fondateur de Tesla sur Twitter. Le but de son entreprise est de bientôt pouvoir le faire en une seule journée et ensuite en moins d'une heure. "L'objectif est qu'une voiture réparée soit meilleure qu'avant l'accident. Cela devrait toujours être vrai si les pièces endommagées/usées étaient correctement remplacées par d'autres plus récentes", estime Elon Musk. (Belga)